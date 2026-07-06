Eski SHP’li Bakan Salih Sümer’in oğlu olan Hamit Sümer, aynı zamanda AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman’ın kız kardeşi Gülistan Kepolu ile evli. Ankara’da bir dönem RAJA adlı gece kulübünü işleten Sümer, daha sonra CASAP adlı et restoranını açtı. Sümer hakkında dolandırıcılık iddiaları da bulunuyor. Elen Beytüzün adlı bir kadın, dolandırıldığını öne sürerek iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı ve dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, "Arkaları güçlü diye kimse bana yardım etmiyor" diyerek çağrıda bulundu. ESKİ BAKANIN OĞLU Hamit Sümer, CHP ve DYP’de siyaset yapan eski Devlet Bakanı Salih Sümer’in oğlu. Salih Sümer, 1990’lı yıllarda Devlet Bakanlığı ve TBMM İdare Amirliği görevlerinde bulundu. Siyasi yaşamı boyunca farklı partilerde görev yapan Salih Sümer, 2024 yılında 73 yaşında hayatını kaybetti. AKP’li eski Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Sümer ailesi arasında akrabalık bağı da bulunuyor. KARISI VEKİLİN KARDEŞİ Hamit Sümer, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman’ın kız kardeşi Gülistan Kepolu ile evli. Başkan olarak atanmasında Kepolu’nun etkili olduğu öne sürüldü. Kepolu, atama kararının ardından, "Kardeşim Hamit Sümer’i gönülden tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kepolu, daha önce TBMM bahçesinde mangal yaptığı görüntülerle gündeme gelmişti. İÇKİLİ MEKÂN İŞLETTİ Hamit Sümer’in özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun gündemine geldi. Bir dönem Ankara’da RAJA adlı gece kulübünü işleten Sümer, daha sonra CASAP isimli et restoranını açtı. Sümer’in sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla rakı sofrasına ait görüntüler paylaşması da dikkat çekti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.