Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılacak.
Toplantıda AKP’ye katılım töreni de düzenlenecek. Farklı partilerden 9 belediye başkanının AKP’ye geçmesi bekleniyor.
AKP’ye geçecek belediye başkanları arasında CHP’den seçilen dört isim bulunuyor.
Bunlar İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası ve Erzurum Şenkaya belediye başkanları.
YENİDEN REFAH’TAN 3 BAŞKAN
Yeniden Refah Partisi’nden ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ile Elazığ Palu belediye başkanlarının AKP’ye katılacağı belirtildi.
İYİ PARTİ’DEN DE KATILIM
Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı da İYİ Parti’den AKP’ye geçecek isimler arasında yer alıyor.