AKP'nin büyük kongresinin en çok konuşulan başlığı muhalefetten yapılan transferler oldu. Muhalefet listelerinden vekil olan isimlere seçmenler tepkilerini gösterirken AKP içindeki isimlerden de eleştiri geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, partide geçmişi olmayan ve muhalefetten transfer edilen isimler, partilileri rahatsız etti.

"SÖZDE YENİ KADRO" DEĞERLENDİRMESİ

AKP'li kaynaklar, partinin yeni yönetimini “Muhalefetten transferlerle ‘sözde’ yeni kadro” olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre öncesi partililere yönelik “Çalışmayanı dinlendireceğiz” sözlerini hatırlatan partili kaynaklar, partide hiç çalışmamış isimlerin yönetime gelmesinin seçmen gözünde de olumsuz bir etki yaratacağını belirtti.

"PARTİYE HAKARET EDENLER LİSTEDE YERİNİ ALDI"

Bazı partililer ise “Parti hafızası olan ve partiye emek verenler yerine partiye hakaret edenler listede yerini aldı” eleştirisini yöneltiyor.

YENİLER - ESKİLER KAVGASI MI BAŞLAYACAK?

Kaynaklar, kongrenin ardından partide yeniler-eskiler kavgasının başlayacağını öne sürüyor.