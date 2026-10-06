Meclis’in açılmasıyla Ankara’da yasama gündeminin yanı sıra siyasi transfer trafiği de yeniden hareketlendi.

AKP’de muhalefetten yeni katılımlar için belediye başkanları ve milletvekilleriyle yürütülen temasların hız kazandığı belirtiliyor.

LİSTEDE ELEME YAPILIYOR

Bir yandan AKP’ye geçmek isteyen isimlerden gelen başvurular değerlendirilirken, diğer yandan olası katılımlar için parti içinde eleme yapıldığı ifade ediliyor.

“SÜRPRİZ İSİMLER” KULİSİ

Kulislerde, kamuoyuna yansıyan isimlerin mevcut listenin yalnızca bir bölümünü oluşturduğu ve önümüzdeki dönemde “çok sürpriz isimlerin” de AKP’ye katılabileceği iddiası konuşuluyor.

Bu kapsamda transfer gündeminin, yeni yasama döneminde düzenlenecek olası rozet törenleriyle birlikte siyasetin gündem başlıklarından biri olması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, AKP’li bir kaynak, partiye geçmesi beklenen belediye başkanlarının yer aldığı iki sayfalık bir liste bulunduğunu aktardı.

Muhalefetten 4 milletvekilinin de AKP’ye katılmasının beklendiği öğrenilirken, hazırlıkların yalnızca Meclis’teki sandalye hesabıyla sınırlı olmadığı ifade ediliyor.

SEÇİM HESAPLARI DA MASADA

AKP’nin yeni katılımlarla yereldeki siyasi etki alanını genişletmek ve seçim çalışmalarına hız vermek istediği konuşuluyor.

Ankara kulislerinde bu nedenle yalnızca “Kim geçecek?” sorusu değil, olası geçişlerin hangi illerde siyasi dengeleri değiştireceği de tartışılıyor.

TUGAY İÇİN GÖZLER 14 EKİM’DE

Transfer trafiğinin dikkat çeken başlıklarından biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Tugay’ın olası AKP katılımı için gözler 14 Ekim’de yapılması beklenen AKP grup toplantısına çevrildi.

CHP’den ayrılmasının ardından görevini bağımsız sürdüren Tugay’ın, 14 Ekim’deki grup toplantısında AKP’ye katılacağı ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddia ediliyor.

Tugay, 30 Eylül’de Erdoğan ile Saray’da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından fotoğraf paylaşılırken Tugay, İzmir’in gündemindeki konuları ve kentin geleceğine ilişkin projelerini Erdoğan’a aktardığını açıklamıştı.

Daha önce AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Tugay, temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet” demişti.

Tugay’ın son transfer iddiaları konusunda yeni bir açıklama yapmayacağı belirtiliyor.

Olası katılımın gerçekleşmesi halinde AKP, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni seçimle değil, parti değişikliği yoluyla yönetmiş olacak.

Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez AKP yönetimine geçmiş olacak.