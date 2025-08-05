AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreçle ilgili olarak yapılan "Türklük" ve "Türkiyelilik" tartışmaları üzerine iktidar kanadına seslendi.

"KİMSENİN ERDOĞAN-BAHÇELİ ÇİZGİSİNDEN ÇIKMAYA HAKKI YOK"

"Suretimizden ve safımızdan görünenlerden korkun! Çünkü asıl sabotaj onlardan gelecek" ifadelerini kullanan Metiner, "Cumhur İttifakı saflarında yer alan hiç kimsenin Erdoğan-Bahçeli liderliğinin çizdiği çerçevenin dışına çıkmaya, dahası o çerçevenin içine sorunlu zihniyeti üzerinden yeni anlamlar yüklemeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"Bir Kürt 'Ben Türkiyeli bir Kürdüm!' dediğinde “Bunu diyerek bölücülük yapıyorsun. Sen Türk’sün. Gayrı sözler bölücülüktür!' türünden sözlere ve suçlamalara muhatap olacaksa sorarım ben size değişen nedir?" diyen Metiner, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya yüklendi.

"SÜRECE TUZAK KURANLARLA AĞIZ BİRLİĞİ..."

"Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun çoğu zaman alttan alta ve bazen de açıktan pervasızca süreç karşıtı yayınlarıyla dikkat çeken CNN Türk ekranlarında “Türk, Türklük ve Türkiyelilik” bahsinde yaptığı açıklamalar kelimenin tam anlamıyla süreci sabote etmektir." diyen AKP'li Metiner "Sürece tuzak kuranlarla ağız birliği yapmak affedilmez bir tavırdır. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’mizin kurucu anlayışını ve misyonunu boşa düşürmek, bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından çok hayatî bir kurumun başına atanmış birinin yapabileceği bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Afyoncu'ya "kendinizi sanki bu bahiste tek otorite imişsiniz gibi parmak sallayıcı ve üsttenci bir dil kullanamazsınız. Afyoncu’nun bu anlayışı İslam’ın temel akidesine aykırıdır" diye seslenen Metiner, yazısında "Milli Savunma Üniversite’mizde subaylarımız bu anlayış temelinde yetiştiriliyorlarsa Türkiye Yüzyılı projemiz bir hayalden ibaret kalır, biline!" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, katıldığı bir canlı yayında “Türkiyeli” ifadesinin literatürde ve tarihte yeri olmadığını belirterek şunları söylemişti:

“Türkiyeli diye bir kavram yoktur. Bizim kitabımızda böyle bir şey geçmez. Almanyalı diye bir kavram da yoktur, Fransalı diye de yoktur. Yeni yeni şeyler icat etmeye gerek yok.”

"Türkiye milliyetçisiyim diye bir kavram hiç olmaz. Fransız ‘Fransalıyım’, Japon ‘Japonyalıyım’ diyor mu?”