2006 yılında Miss Turkey yarışmasında 1.seçilen Seda Sarıbaş, son genel seçimde AKP'den Aydın Milletvekili olmuştu.
Aynı zamanda partide 'AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcılığı' görevini yürüten Sarıbaş için yeni bir görev gündeme geldi.
'GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK' İDDİASI
Oda Tv'de yer alan habere göre eski 'Türkiye Güzeli'nin pazar günü gerçekleşecek büyük kongrenin ardından AKP'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağı iddia edildi.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın yeni Kabine'de görev alacağı, bu sebeple partide boşalan koltuğa Sarıbaş'ın getirileceği ifade edildi.
Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer almıştı.
SEDA SARIBAŞ KİMDİR?
8 Ocak 1984 doğumlu olan Seda Sarıbaş, İstanbul'da doğdu.
2006 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi olarak siyasi kariyerine başlayan Sarıbaş, 2023 genel seçimlerinde Aydın milletvekili seçildi.
Ayrıca eski Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş, eşi Sedat Sarıbaş ile birlikte akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapıyor.