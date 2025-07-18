CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı siyasette tartışılmaya devam ediyor. Kararın ardından halktan yükselen tepkilere bir yenisi de siyasetten geldi. Adıyaman Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, CHP’nin meclis başkanvekili adayı Ufuk Bayır’a destek verdiğini açıklayarak partisinden istifa etti. Tanrıverdi’nin önümüzdeki günlerde CHP’ye katılacağı öğrenildi.

“YIKILMIŞ BİR KENTİN BAŞKANINA EV HAPSİ OLMAZ”

SÖZCÜ’ye konuşan AKP’li Tanrıverdi, istifasını ve CHP’ye vereceği desteği şu sözlerle açıkladı:

“AKP’den istifa eden Kazım Tanrıverdi: AK Parti’den istifa etme nedenim Abdurrahman Tutdere’ye yapılan ev hapsi ve görevden uzaklaştırılma kararını haksızlık olarak değerlendiriyorum. CHP’li tüm belediyelere yapılan operasyonları haksızlık olarak görüyorum bu nedenle meclis başkanvekili adayı gösterilen Ufuk Çayır beyi Abdurrahman Tutdere emanetçisi olduğundan onunla yola devam etmesi uygundur. Adıyaman zaten yıkılmış bir kent burayı tekrar ayağa kaldırmak için hep beraber hareket etmek gerekiyor. Böyle bir dönemde yıkılmış bir kentin belediye başkanına ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı verilmesini doğru bulmuyorum. Önümüzdeki günlerde CHP’ye geçeceğim.”

DAHA ÖNCE YRP’Lİ MECLİS ÜYESİ DE CHP’YE GEÇMİŞTİ

Tutdere’nin görevden uzaklaştırılmasına tepkiler sadece AKP’den değil, diğer partilerden de geliyor. Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil İzci de kararı “haksızlık” olarak nitelendirmiş, CHP’ye geçerek rozetini bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinden almıştı.