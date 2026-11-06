AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün, katıldığı bir programda fon skandalında adı geçen partili isimlere yönelik sarf ettiği sözlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er "Milletin tepesini daha fazla attırmayın." diyerek tepki gösterdi.

GAZETECİ CENGİZ ER'DEN TEPKİ

Büyükgümüş sözlerinin ardında gelen tepkiler üzerine özür diledi ancak tepkiler gelmeye devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er de tepki gösterenler arasında yer aldı.

Gazeteci Er paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hırsızın, vurguncunun, halkın parasına el uzatanın Müslüman’ı, seküleri, dinsizi olmaz be kardeşim. İnsan olmak lazım, ahlak lazım. Bırakın artık bu dili. Kutsallarımızı, Hz. Peygamberin yol arkadaşlarını bu pis işlere bulaşanlarla kıyaslamayın, aynı cümle içinde kullanmayın. Öfkeyi kabartmayın. Milletin tepesini daha fazla attırmayın.”

NE OLMUŞTU?

Büyükgümüş, katıldığı etkinlikte yaptığı değerlendirmede parti içinde fon tartışmalarıyla gündeme gelen kişileri hedef almıştı. Konuşmasında doğrudan Uhud Savaşı'ndaki tarihi hadiseye işaret eden Büyükgümüş, "Okçular Tepesi’ni beklemek için görevlendirilip, görevini bırakıp ganimet peşine düşenler tarihte nasıl zelil olmuşsa bugün ve her zaman zelil olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Fon skandalındaki isimleri Okçular Tepesi'ni terk eden sahabelerle bağdaştıran bu benzetme, kamuoyunda ve muhafazakar kitlede büyük bir rahatsızlık oluşturmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Büyükgümüş, gelen tepkiler üzerine inanç ve istikamet vurgusu yapmıştı. Açıklamasında sahabeye duyulan hürmetin altını çizen Büyükgümüş, "Peygamber Efendimizin (SAV) yol arkadaşları olan sahabe-i kirama duyduğumuz hürmet ve muhabbet, inancımızın ve istikametimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözümüz de niyetimiz de ancak bu anlayış içerisinde değerlendirilmelidir." ifadelerine yer vermişti.

Konuşmaların bazen hedeflenen sınırların ötesine taşındığını belirten Büyükgümüş, gönül kırgınlığı yaşayanlardan helallik dileyerek özrünü şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bazen konuşmalar maksadının çok ötesine taşınıyor. İstemeden de olsa sözümüz herhangi bir Müslüman kardeşimizin gönlünde kırgınlığa yol açmışsa bu, bizim için ızdıraptır. Rabbim niyetimizi halis, sözümüzü doğru, istikametimizi daim eylesin."