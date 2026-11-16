AKP'de fon krizine ilişkin tartışmalar, "uyuyan hücreler" çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin terör belasından kurtulduğu ve ekonomik dönüşüme hazırlandığı bir dönemde örgütlü ve mali operasyonlar yapıldığına dikkat çekti. Bunların tesadüf olmadığını öne süren Koç, yaşananların arkasında "uyuyan hücreler" olup olmadığının anlaşılması gerektiğini söyledi.

(Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı)

KOÇ: "BUNLAR TESADÜF DEĞİLDİR"

Yaşanan gelişmelerin zamanlamasını sorgulayan Vehbi Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Her kim yanlışa girmişse, ülke sıçrama yapacağı en önemli noktada, tarih yazılırken, terör belasından kurtulmuşken, bunların ekonomik bir dönüşüme girildiği anda nasıl oluyor da örgütlü bir operasyon, mali bir operasyon yapılıyor? Bunları kim yaptırdı? Bunlar uyuyan hücreler mi? Bunu anlamamız lazım. Bunlar tesadüf değildir."

(AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç)

TAYYAR'DAN "UYUYAN HÜCRE" SÖYLEMİNE TEPKİ

AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise yaptığı değerlendirmede, fon krizine ilişkin parti içinde ortak bir söylem geliştirilmesi ve sürecin şeffaf biçimde yönetilmesi gerektiğini daha önce de dile getirdiğini hatırlattı. Bazı milletvekili ve parti yöneticilerinin teşkilat toplantılarında yaptıkları konuşmaların tartışmaları yatıştırmak yerine daha da alevlendirdiğini belirten Tayyar, kendisine Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda konuşma kaydı gönderildiğini aktardı.

Teşkilat toplantılarında "uyuyan hücrelerin" harekete geçmesinden söz edildiğini belirten Tayyar, bu söylemin salondakiler tarafından da tepkiyle karşılandığını ifade etti. Tayyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse Türkiye’nin her bölgesinden konuşma kayıtları gönderiliyor teşkilat mensubu arkadaşlarca. Mesela bir arkadaşımız, 'uyuyan hücrelerin' harekete geçmesinden söz ediyor. Salondaki arkadaşları inanmıyor, homurtular yükseliyor. Yapmayın, Alfred Hitchcock’a rahmet okutmayın. Ne uyuyan hücresi? Uyuyan biziz. Referans alacağınız kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmalarını dinleyin, tekrar edin yine yeter."