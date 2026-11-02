‘Yüzyılın dolandırıcılığı’ olarak adlandırılan fon yolsuzluğuna AKP içinden sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. AKP Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Ali Özkaya, “Bu çapta büyük bir yolsuzluk kamu görevlilerinin suça iştiraki olmaksızın işlenemez” dedi. Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fon vurgununa ilişkin şunları kaydetti:

AÇ GÖZLÜLERLE İŞ TUTANLAR

“Her gün bu yolsuzluk örgütünün bir kısım yönetici ve üyeleri gözaltına alınıp bir kısmı da tutuklanmaktadır. Hiç kimseye peşinen suçlu veya suçsuzdur demiyorum ancak bu yolsuzluk Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gittiği yere kadar gitmelidir. Özellikle bu çapta büyük bir yolsuzluk kamu görevlilerinin suça iştiraki olmaksızın işlenemez. Açgözlü iş insanları ve bunlarla iş tutan kamu görevlileri; acilen itirafçı olup pişmanlıkta bulunun ve haksız olarak edindiğiniz tüm mal varlığını Hazine’ye/SPK’nın bildirdiği hesaba iade edin.”

Ali Özkaya

HALKA ARZLAR İNCELENSİN

‘Bu suç soruşturmasından unvan ve sıfatı ne olursa olsun kimsenin kurtulma imkan ve ihtimali olmadığını’ belirten Özkaya, “Her şey elektronik olarak kayıt altında, bugün olmazsa yarın mutlaka çıkacak ve son pişmanlık kimseye fayda vermeyecek. Yatırımcıların riske giren paraları ne kadar hızlı iade edilirse toplumsal huzur ve sermaye piyasasına güven daha kolay sağlanır” dedi.

Son dönemde halka açılan şirketlere işaret eden Özkaya, şöyle devam etti:

“Mali tablolarını fiktif olarak şişiren şirket sahiplerinden, eğer haksız olarak elde ettiği gelirler varsa incelenip bunlar da sisteme geri kazandırılmalıdır. Herkes bilmelidir ki, sermaye piyasasının esası güven, şeffaflık ve dürüstlüktür. Buna aykırı davrananlar da sonuçlarına katlanır, haksız olarak elde ettikleri geri alınır.”

‘Üzerini örtmek söz konusu değil’

AKP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, fon krizinde sürecin başından itibaren kararlı bir duruş sergilendiğini savundu. Beyazıt, şu ifadeleri kullandı: "Olay çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız tavrını son derece net koymuştur. Asla bu olayın üzerini örtmek gibi bir yaklaşıma girilmemiştir. Buradan varsa mağdur olanların haklarının yerine gelmesi açısından çalışmalar yürütülmektedir." Küçük yatırımcıların zararlarının giderilmesi için yasal adımlar atıldığını dile getiren Beyazıt, devlet bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmayacağını iddia etti.

Hüseyin Yaman

AKP’li Yayman: Fon olayına katılanlarla yolları ayıracağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, fon meselesine adı karışanlarla yollarını ayıracaklarını söyledi. Partisinin Aksaray Teşkilatını ziyaret eden Yayman, başta fon olayına karışan AKP’lilerle ilgili şunları söyledi: “24 yıllık iktidar yolculuğumuzda kendini vazgeçilmez sananlar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hikayesine inanmayanlar ve yolunu şaşıranlar oldu. AK Parti treninden inenler, haramı ve helali karıştırarak doğru yoldan şaşanlar oldu. Dün 3Y diyerek yola çıktık. Bugün de aynı prensiple yolumuza devam ediyoruz. Bugün karşılaştığımız bir fon meselesi var. Şimdi bu fon krizini de çözeceğiz. Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmala ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır. Bununla ilgili süreçler başladı ve devam ediyor.”

YENİDEN SEÇECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha başkan yapacaklarını savunan Yayman, “Türkiye’nin, milletimizin ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı var” dedi.