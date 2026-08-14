Vatandaşların oylarıyla belediye başkanı ve milletvekili seçilenler, kimseye aldırış etmeden parti değiştirmeye devam ediyor. AKP, 25’inci kuruluş yıl dönümü olan bugün Ankara’da kutlama yapacak. Etkinliklerde yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine geçecek iki belediye başkanına ve iki milletvekiline rozet takacak.

TBMM’ye İYİ Parti çatısı altında giren ve partisinden ihraç edildikten bir süre sonra CHP rozeti takan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, AKP’ye geçecek. Dün akşam partisinden istifa eden İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da iktidar partisine transfer olacak. İki ismin gelişinin ardından AKP’nin Meclis’teki vekil sayısı 279’a yükselecek.

KUZU İLE GÖRÜŞTÜ

AKP’ye geçeceği konuşulan belediye başkanlarından biri, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Giresun’un Espiye ilçesi Belediye Başkanı Erol Karadere. Diğeri ise yine CHP’den istifa eden Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Belediye Başkanı Saim Zileli. Zileli’nin geçtiğimiz günlerde AKP Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile görüşmesi transferin yaşanacağını ortaya çıkarmıştı.