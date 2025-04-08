İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibine gizli tanık iddialarından yola çıkarak reklam ihaleleri soruldu. İmamoğlu ile birlikte iş insanlarının tutuklanmasına da bu ihaleler gerekçe gösterildi. İstanbul Belediyesi AKP yönetimindeyken benzer durumlar Danıştay’a kadar gitti.

İHALE YAPILMAMIŞ

Danıştay 1. Dairesi, 2022’de bir ihalede, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznini iptal etti. Rayiç bedellerin altında ihalelerin yapıldığı, ancak usule aykırılığın ortaya konmadığına hükmedildi. Üç yıl sonra İmamoğlu bunun gibi ihaleler nedeniyle tutuklandı. SÖZCÜ, İmamoğlu’nun göreve geldiği 2019’dan önceki dönemi araştırdı. 2018’e ait Sayıştay raporunda yer alan usulsüzlüklere konu olanlar şöyle: 408 adet kule tipi reklam ünitesi, 46 adet vagon ve tramvay reklam ünitesi, Otopark alanlarındaki reklam üniteleri, İBB’nin tasarrufundaki yol kenarı reklam üniteleri, ana arterler üzerinde bulunan LED ekranları.

2005’te yapılan 10 yıllık bir sözleşme 2015’te sonlanmasına rağmen, aynı şirketin işgal konumunda ecrimisil (normalde hukuka aykırı işlemden dolayı alınan tazminat) karşılığında alanları kullanmasına izin verildi. Üstelik bu durum sadece 2018 yılındaki Sayıştay raporunda değil 2015-2016 ve 2017 raporlarında da mevzuata aykırı bulgular arasında yer aldı.

SAYIŞTAY RAPORLADI

Bu alanlar ihale yapılmadan kullandırıldı. Mevzuata aykırılık 4 yıl üst üste devam etti. Belediye zarara uğradı. İhalesiz şekilde tazminat yöntemi kullanılarak birçok taşınmaz da yine AKP döneminde başka kişilere tahsis edildi. Belediye bu zaman diliminde 222 milyon 999 bin 532 TL alacağı olmasına rağmen sadece 58 milyon 680 bin TL’sini tahsil edebildi. 164 milyon TL’lik bir alacak ise tahsil edilemedi. Bu ihalelerde yapılan usulsüzlükler defalarca Sayıştay raporlarında yer almasına rağmen gerekli işlemler yapılmadı. Önüne geçmek için adım atılmadı ve tespitler sonuçsuz kaldı.