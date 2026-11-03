Türkiye gündemini sarsan fon skandalının etkileri anket sonuçlarına da yansımaya başladı. Skandalın ardından AKP'nin oy oranında 3 ila 6 puan arasında düşüş yaşandığı belirtilirken, GENAR Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş da konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Aktaş, dün Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısında fon skandalına ilişkin anket verilerini ve seçmen üzerindeki etkilerini ele aldı.

İhsan Aktaş, yazısında, "Fon krizinden sonra yaptığımız yoklamada, AK Parti’nin oylarının yüzde 3 oranında düşmüş olduğunu tespit ettik. Krizin ilk günlerinde bu oranın yüzde 6 civarında olduğunu ölçen araştırma şirketleri de oldu" dedi.

"Bir diğer önemli değerlendirme, oy verme davranışında kararsızların artmış olmasıdır" diyen Aktaş, "Fon krizinden haberdar olanların oranı yaklaşık yüzde 60 civarındadır" ifadelerini kullandı.

"Bu krizden sonra oy verme davranışınızda bir değişiklik oldu mu?” sorusuna verilen cevapların dikkat çekici olduğunu belirten Aktaş, "Bu cevaplardan en dikkat çekici olanı, Cumhur İttifakı seçmeninin de krizden etkilenmiş olmasıdır. Seçmenin yaklaşık yüzde 20’sinin oy verme davranışının krizden etkilenebileceği görülmüştür" dedi.