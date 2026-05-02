Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 2026-2035 yılları arasını kapsayan dönem “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildi.

‘VAROLUŞSAL BİR BOYUT KAZANDI’

Genelgede, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğu vurgulanırken, Anayasa’nın 41. maddesiyle güvence altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye’de doğurganlık oranlarının tarihsel olarak en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekilerek, nüfus yapısındaki değişimin “varoluşsal” bir boyut kazandığı ifade edildi.

UZUN VADELİ YOL HARİTASI HAZIRLANDI

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle başlayan sürecin devamı niteliğinde hazırlanan bu yeni dönem için kapsamlı bir strateji belgesi oluşturuldu. “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi”, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Belgede, uygulanacak politikalar, öncelikler ve araçlar detaylı şekilde yer aldı.

AİLE VE NÜFUS ETKİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Genelgeye göre, bundan böyle kamu politikaları ve uygulamaları aile yapısı ve nüfus üzerindeki etkileri açısından da analiz edilecek. Kamu kurumları, faaliyetlerini aileyi koruyacak ve nüfus artışını destekleyecek bir anlayışla planlayacak. Resmi belgelerden eğitim programlarına kadar geniş bir alanda bu yaklaşım esas alınacak.

EVLİLİK VE ÇOCUK SAHİBİ OLMA TEŞVİK EDİLECEK

Düzenlemede, evlilik kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin evliliğe yönlendirilmesi için yeni mekanizmaların devreye alınacağı belirtildi. Annelik ve babalığın toplumsal değer olarak destekleneceği, çok çocuklu aile yapısının teşvik edileceği ve çocuk sahibi olmayı özendirici uygulamaların yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

KIRSALA DÖNÜŞ VE AİLE DOSTU ŞEHİRLER HEDEFLENİYOR

Nüfusun dengeli dağılımı amacıyla kırsal alanlardaki göçün azaltılması ve şehirden kırsala dönüşün desteklenmesi planlanıyor. Aynı zamanda şehirlerin aile ve çocuk odaklı bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi, yaşlıların refahının artırılması ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

'DİJİTAL AİLE KALKANI' KURULACAK

Genelgede, medya ve dijital içeriklerde aile yapısını olumsuz etkileyebilecek unsurlara karşı önlem alınacağı belirtildi. Bu kapsamda “dijital aile kalkanı” oluşturulacak, aile dostu yayıncılık desteklenecek ve bilinçli medya kullanımı yaygınlaştırılacak.

MİLLİ AİLE HAFTASI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte her yıl mayıs ayının son haftası “Milli Aile Haftası” olarak kutlanacak. Kamu kurumları bu hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Aile ve Nüfus On Yılı çerçevesinde yürütülecek tüm çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve kurumlar yıllık faaliyetlerini raporlayacak.