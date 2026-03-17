Çelik, Özel’in tapu kayıtları göstererek gündeme getirdiği malvarlığı iddialarına ilişkin doğrudan bir cevap vermedi ve Özel'i hedef aldı. Çelik, Özel’in daha önce de birçok kez tamamen dedikodu niteliğinde açıklamalar yaptığını söyledi ve “Burası magazin derneği değil. Siyasetin de denklemi var” dedi.

Çelik, Özel’in günlerdir konuyla ilgili açıklama yapacağını söylediğini ancak sürekli ertelediğini belirtti. Çelik, “Sayın bakanımızın neden hedef alındığını biliyoruz. Özel sürekli yalan söylüyor. Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçisidir” diye konuştu.

AKP Sözcüsü, malvarlığı iddialarıyla ilgili olarak Bakan Gürlek’in yanıt verdiğini ve iddiaların yalan olduğunu açıkladığını kaydetti. AKP Sözcüsü Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel günlerdir bu konuyla ilgili açıklama yapacağım diyor. Sürekli de erteledi. Bu da CHP’liler tarafından eleştirildi. Bakanın neden hedef alındığını biliyoruz.

Özgür Özel'in defalarca iddialar silsilesini icat gibi okuduğunu ve sonrasında bunların yalan çıktığını defalarca gördük. En son savunma sanayisini de hedef almıştı. Bu iş neden Özgür Özel’e düşüyor? CHP kendi gündemine hakim değil.

Mal varlığıyla ilgili olarak sayın bakanımız cevap verdi. Bunların yalan olduğunu ifade etti. Havada kalan iddialar bunlar.

Özgür Özel Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçisidir. CHP’ye duyduğumuz saygı gereği söylüyorum. Bu gidişle CHP’yi tarihten silecek.

Varsa bir delili gitsin yargıya. Daha önce de tamamen dedikodu olan açıklamalar yapıyor. Burası magazin derneği değil. Siyasetin de denklemi var.

Söylediği şeylerin zemini yok. Özel, partisindeki arkadaşların girdiği mal mülk işleriyle uğraşsın."