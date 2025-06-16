Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları yanıtlayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, temmuz başında açıklanacak TÜİK verilerinin ardından, ilgili bakanların bir araya gelerek konuyu değerlendireceğini söyledi. Güler, “Şu anda bir çalışma var diyemem, her şey zamanı geldiğinde konuşulacak” dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi:

"Zamanı geldiğinde... geçen hafta da söyledim, hemen bazı arkadaşlarımız ‘yok’ dedi, her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Şu anda temmuzun başında TÜİK verileri ortaya çıkacak, hem memur hem emekli hem Bağ-Kur, SGK bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir"