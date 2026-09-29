Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Ekrem Baki, partisinden, Üsküdar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ndeki üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

Baki'nin kararı, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçim sürecinin ardından geldi. Baki, seçim öncesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 6 Eylül'de tutuklanmış ve 25 Eylül'de ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

'MAKAMLARIN GEÇİCİ OLDUĞU İNANCIYLA'

Baki istifa kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Üsküdar’da kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, halkımıza ve vicdanıma karşı sorumluluğumun gereği olarak, makamların geçici olduğu inancıyla 25.09.2026 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden, Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerimden istifa ettim."



"Hayatım boyunca doğru bildiğimi söylemeye ve bu doğrultuda yaşamaya gayret ettim. Mevcut yerel ve ulusal yönetim kriziyle ilgili görüş ve önerilerimi de ilgili kişilerle açıkça paylaştım. Bu karar, söz konusu sürecin sonunda siyasi ilkelerimle uyum içinde verdiğim bir karardır."

"Bundan sonra da Üsküdar’a, İstanbul’a ve ülkemize katkı sunmak için imkanlarım ölçüsünde çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür eder, kararımı kamuoyuna saygıyla duyururum"

AKP'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

Baki, 2025 yılının Mayıs ayında AKP’den ayrılmıştı. Bir süre bağımsız olarak devam eden Baki, Ocak 2026'da CHP'ye katılmıştı.

BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ ÖNCESİ TUTUKLANMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi gündeme geldi.

5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçildi. Ancak seçime yönelik itirazın ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 2 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nin itirazını reddetmesi üzerine yeni seçim süreci başlatıldı.

Seçimin yenilenmesine günler kala Baki gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Baki'nin tutuklanmasının yanı sıra dört CHP'li meclis üyesinin AKP’ye geçmesiyle meclisteki dengeler de değişti.

YENİ SEÇİMDE AKP’NİN ADAYI KAZANDI

5 Eylül'de yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Oylama 8 Eylül'de gerçekleştirildi.

Dört tur sonunda AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. Böylece Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkanvekilliği görevine Gültekin seçildi.

Baki ise seçim sürecinin ardından 25 Eylül'de ev hapsi şartıyla tahliye edildi.