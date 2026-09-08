Bugün yeniden yapılacak Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminden önce bir meclis üyesi daha tutuklandı.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik’in de arasında bulunduğu 3 kişinin tutuklanmasından sonra önceki akşam da hem İBB hem Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi olan ve Çelik gibi yenilenecek seçimde oy hakkı bulunan Ekrem Baki, bir başka soruşturma kapsamında 5 kişiyle birlikte tutuklandı.

Bugünkü seçimde Cumhur İttifakı ile CHP grubunun 21’e 21 eşitliği var. AKP’den CHP’ye geçen Baki 3 Eyül’de 11 isimle birlikte gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Baki ve 11 isim önceki gün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 kişiyi adli kontrol, Baki’nin de arasında bulunduğu 7 kişiyi de tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti.

Rozetini Özgür Çelik taktı

Ekrem Baki, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle Mayıs 2025’te AKP’den istifa etti. Bir süre yoluna bağımsız meclis üyesi olarak devam etti. 14 Ocak 2026’da İBB Meclisi’ndeki CHP Grup Toplantısı’nın ardından resmi olarak CHP’ye katıldı. Rozetini Özgür Çelik takmıştı.