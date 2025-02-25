AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında kuvvet komutanlarına yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, "Devlet kurumlarını haksız yere, mesnetsiz bir şekilde ve dayanıksız bir biçimde hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak" dedi. Çelik, aynı zamanda siyasi eleştiri hakkını kullananlara da seslenerek, "Buyursun kullansın, biz buradayız" şeklinde ifadeler kullandı.

"SİYASET ADABINA AYKIRI"

Çelik, şunları kaydetti:

"-Kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alarak ve isimlerini zikrederek CHP Genel Başkanının ‘ben bunları not ediyorum’ diyerekten bir konuşma yapması her türlü siyaset adabına aykırı olduğu gibi CHP’de aslında geçmiş zamanlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç işlerine karışma, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde hizipçilik, komitacılık üretme ve bu vasıtayla CHP’ye siyaset yolu açma şeklindeki tavrın aynen devam ettiğini gösteriyor.

"CHP HİÇBİR ZAMAN MİLLETİMİZDEN VİZE ALAMADI"

-Geçmişte de çok iyi bildiğimiz gibi CHP’nin hiçbir zaman milletten vize almadığı için, milletin onayıyla iktidar olamadığı için tercih ettiği iki tane yol vardı. Bir tanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç işlerine karışarak bir kaos ortamı oluşturup siyaset kurumuna karşı bu kaos ortamı çerçevesine bir siyasi yol bulmak –ki bu çerçevede de milli iradeyi desteklemek yerine askeri vesayetten yana rol oynamak şeklindeydi. İkinci konu ise, yargının içine karışarak oralarda hizipçilik, komitacılık, kadroculuk yaparak bir takım kaoslar çıkarma şeklindeydi.

-Şimdi tabii çok uzun zamandır bu konular tartışıla tartışıla belli bir noktaya geldiğini zannediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın Büyük Kongremizde kullandığı bir cümle bir takım muhalif isimler tarafından altı çizildi. Sayın Cumhurbaşkanımız orada muhalefeti dönüştürmekten bahsediyordu. Bunu siyasete, muhalefete müdahale gibi sunmaya çalıştılar.

-Halbuki Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın, AK Partimizin, Cumhur ittifakımızın, muhalefetin bu kaotik ve gerçekten sıkıcı gündemiyle uğraşacak herhangi bir vakti yok. Kastedilen şey şuydu: Yassıada zihniyetini temsil eden bu siyasi parti, Türkiye’de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen büyük dönüşümleri, büyük demokratik devrimlerin sonunda kusur hata da olsa demokratik süreçlere saygı göstermeyi millet iradesine saygılı olmayı öğrenmeye başlamıştı.

-Bu sebeple de Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu büyük demokrasi dönüşümü çerçevesinde bunlar da dönüşerek kendi siyasi partilerinin binasına ‘yeter söz milletindir’ ifadesini asmak zorunda kaldılar ya da geçmişte okullara girmesini engelledikleri kız çocuklarını bugün aynı kıyafeti paylaşan kardeşlerine kendi partilerinde yer verme ihtiyacı hissediyorlar.

-Bütün bunlardır dönüşüm ama bir kere daha görüyoruz ki millet iradesine saygı ve siyaseti siyasetin doğası içerisinde yapma herhangi bir şekilde kurumlar üzerinden bir vesayet kaos oluşturmama şeklindeki dönüşümünü bir türlü gerçekleştiremiyor. Önceki genel başkanları ‘helalleşme’ diyordu şimdi ki ‘normalleşme’ dedi ama günün sonunda varılan yer maalesef her zaman aynı oluyor.

-CHP’nin yönetilmesindeki kapasitesizlik, CHP’nin siyaset üretememe konusundaki maalesef kronik hali her seferinde geliyor kendisine çıkış yolu olarak siyaset üzerinde vesayet kurmanın siyaseti kayırt dışı siyaset haline getirme şeklindeki kötü alışkanlıkların depreşmesi şeklinde bir yol ortaya çıkarıyor.

-Şimdi tutmuş bir disiplin soruşturması çerçevesinde ortaya çıkan gündemle ilgili olarak kuvvet komutanlarını ve Genel Kurmayı kuvvet komutanlarının isimlerini vererek hedef gösteriyor ben bunları not aldım diyerek. Peki bunu neye dayandırıyor? ‘Bana böyle söylediler’ diyor.