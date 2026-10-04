AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile birlikte 'Özata Denizcilik' hisselerine 163 milyon TL yatırmış, nisan ayında yapılan yatırımın karşılığında çift eylül itibarıyla 2 milyar 200 milyon TL'nin üzerinde para çekme işlemi gerçekleştirmişti.



Türkiye'de patlak veren fon skandalının ardından çok kısa sürede 2 milyar TL'nin üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıkan Kaya, tepkilerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden istifa ederken, savcılığın kararıyla Kaya ve eşinin mal varlıklarına tedbir getirildi.





Günlerdir sessizliğini koruyan Kaya'nın siyasi hayatının tamamen bittiği değerlendirilirken, Kaya istemesi halinde doktorluk mesleğine de kolaylıkla dönemeyecek.



TÜRKİYE'DEKİ HİÇBİR HASTANEDE ÇALIŞAMAYACAK



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kaya, 'mecburi hizmet' görevi kapsamında atandığı Muş'un Bulanık ilçesine hiç gitmedi ve mesleki kariyerini kenara bırakarak siyasi kariyerine ağırlık verdi.





Türkiye Tabipler Birliği (TTB), 2017 yılında yayınladığı bildiri ile Kaya'nın 'mecburi hizmet' görevine başlamadığına ve şu şartlar altında diplomasını kullanabilmesinin mümkün olmadığına yönelik uyarılarda bulunurken, siyasi kariyeri sona eren Sayan'ı mesleğine dönüş yolunun da kapalı olması nedeniyle 45 yaşında erken emeklilik bekliyor.





