Geçtiğimiz günlerde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenler iktidarın kendilerine verdiği sözlerin tutmaması üzerine eylemlerini Ankara'ya taşıyarak açlık grevi başlatmıştı. Öğretmenlerin ekonomik ve mesleki taleplerine kapıyı kapatan iktidar, düzenleme yapılmayacağının sinyallerini verdi.

'ÖĞRETMENLİK DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK'

Öğretmenlere beklenen düzenlemenin yapılmamasının gerekçesi olarak eğitim teknolojileri gösterildi. AKP kulislerinde yapılan, "2030 yılında öğretmenlik diye bir şey kalmayacak, yapay zekâ destekli eğitime geçilecek" savunması dikkat çekti.

'DERSLER YAPAY ZEKA İLE İŞLENECEK'

SÖZCÜ Muhabiri Bala Ateş Irmak kulis bilgilerini şu ifadelerle anlattı

"Gözler öğretmenlerin hak talepleri için AKP'ye çevrilmişti. AKP kulislerinde konuşulanlara göre öğretmenler için 'meslek kolu olarak birine ayrıcalık tanınamaz. Özel sektör öğretmenlerinin ücretlerinin serbest piyasa içince değerlendirildiği belirtildi.

AKP kulislerinde '2030 yılında öğretmenlik diye bir şey kalmayacağını düşünüyoruz; yapay zeka ile hologramla ve bazı sesler eşliğinde dersler görülecek' denildi.

NE OLMUŞTU?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması talebiyle süresiz açlık grevine başladı. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın pazartesi günü Ankara'daki Kurtuluş Parkı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Öğretmenlerin pazar günü düzenledikleri eyleme de polis müdahalesi olmuş ve 41 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Öğretmenlerin pazartesi 14.00’de yapmak istediği basın açıklamasına da polis biber gazıyla müdahale etti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, müdahale sırasında aralarında sendikanın Genel Başkanı Eren Edebali ile Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın da bulunduğu üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bianet'in aktarımına göre, Irmak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

'EMEKLİYE REFAH PAYI YOK'

Meclis'ten kulisleri aktaran Ateş; emekliler için beklenen 'refah payı' için şu bilgileri paylaştı:

"Hem TBMM hareketli hem de milyonlarca emekli gözünü enflasyon oranına çevirdi. O görüşmeler sırasında bizleri ne bekliyor? Bir refah payı verilecek mi? AKP kaynakları bütçede bu yönde bir kaynak olduğunu emekliye refah payının olmadığını ve ekstra verilecek bir tutarın bütçede olmadığını belirttiler. Şunu da ifade ettiler. kaynak lazım ama o kaynak petrol dalgalandıkça kayba uğradı. Temmuzda gösterilecek düzenleme için emekliye ekstra zam ön görülmüyor."