AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye gündeminin bir numaralı konularından olan 'e-imza' skandalına ilişkin açıklamalarda da bulunan Çelik, bunun 1 yıl önce fark edildiğini söyledi.

Çelik, 'sahte diploma ve sahte ehliyet' skandalına ilişkin şunları söyledi:

"Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edilmiştir. Bu sene bir dava sürecine dönüşmüştür. Bütün deliller toplanmıştır. Kurumlar 1 yıl önce uyarıldı. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara prim tanımayacağız. Hukuk sistemi işliyor. Devlet hayatına musallat olan yapılar kazınacak. Çeteleri devletten söküp atacağız. Adliye görevinin başındadır. Emniyet görevinin başındadır."

'ODAK PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINA DÖNÜKTÜR'

"PKK'nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, komisyon da gündemine hakimdir. Görüyoruz ki komisyonun kuruluş amacı dışında misyon yükleyen açıklamalar yapılıyor. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefidir. Ne kadar kritik olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitlik kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır."