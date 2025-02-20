AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin soruları yanıtladı ve bazı açıklamalarda bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi her yıl iki kez hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl %50 artış ile beraber 3.000 liraya yükselirken bu yıl yapılacak artış henüz belli olmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YOK

Emekliye bayram ikramiyesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını ifade etti.

"KENDİ İŞİNE BAKMAK YERİNE AKIL VERMEYE İFADE HÜRRİYET DİYORLAR"

Güler, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılmasına yönelik soruya da cevap verdi.

Abdullah Güler, Türkiye'de herkesin işine odaklanmak yerine had bildirmeyi seçtiğini kaydetti:

"Şimdi arkadaşlar Türkiye'de maalesef herkes kendi esas işine odaklanmak yerine sağa sola akıl vermeyi veya had bildirmeyi bir yöntem olarak ifade hürriyeti gibi düşünce hürriyeti gibi söylemeye çalışıyor. Olabilir yani ifade hürriyeti, düşünce hürriyeti kapsamında olabilir. Peki bu TÜSİAD'taki arkadaşlar hukukçuları var, danışmanları var. Türkiye'nin de geçen dönem gri listeden bu etkin mücadelesiyle beraber çıkmasına da sebebiyet verdi. Gri listeden çıktık.

Bu etkin mücadelemizden dolayı peki neden bir açıklama yapmıyorlar bu konuda? Mevzuat açısından kanunun örgütlü suçlarla mücadele terörün finansmanıyla mücadele ve buraya ceza soruşturmasıyla beraber mahkemelerce kayyum atanması halinde TMSF olmasını neden kendi alanını çok doğrudan ilgilendirdiği halde TÜSİAD niye açıklama yapmaz arkadaşlar?

Sonra şöyle açıklama yapıyor. Efendim suçlu mudur, suçsuz mudur bilmiyoruz. Ceza muhatabı usulü kamu gereğince soruşturmalar gizlidir. Ben de bilmiyorum. Bak şu anda onlar hakkında bir soruşturma bilmiyorum içeriğini."