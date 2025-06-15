3 Temmuz'da duyurulacak enflasyon verisinin ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.



16 milyondan fazla emeklinin maaşında yapılacak artış oranını belirleyecek veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yalnızca kök aylıklarına yansıtılacak.



Bir başka deyişle hali hazırda 14 bin 469 TL'lik en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 2.5 milyon vatandaş 0 TL zam alırken, 1.5 milyondan fazla vatandaş ise enflasyon farkının altında emekli zammı almaya hak kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM İÇİN MECLİS'İN TOPLANMASI GEREKİYOR



Normal şartlar altında 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), en düşük emekli maaşına zam yapılması için 3 Temmuz'un ardından toplanması gerekecek. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kendisine yöneltilen "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusuna tartışmalı bir yanıt verdi.



Güler, en düşük emekli maaşında artış gören bir düzenleme için "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullanırken, AKP'nin bu yıl da taban aylığa zam yapmama ihtimali milyonlarca emeklinin sosyal medyada isyan etmesine neden oldu.

2023'TE EMEKLİ YILI TEK ZAMLA KAPATMIŞTI



Geçtiğimiz yıl Meclis'in gündem yoğunluğu nedeniyle tatile 31 Temmuz 2024'te çıkması milyonlarca emeklinin işine yaramış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna karşın 2023'te en düşük emekli maaşına ara zam yapılmamış ve milyonlarca emekli seneyi tek zamla kapatmıştı.



Bu yılın programında bir değişikliğe gidilmemesi ve TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile çıkması halinde en düşük emekli maaşı alan milyonların zam hayali yine ocak ayına kalmış olacak.





