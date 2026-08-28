AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Büyükgümüş, toplantının başında AKP'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısı ve Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında gerçekleşen programlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık" açıklamasına işaret eden Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Atımızın kuyruğunu bağladık' diyerek ifade ettiği 955 yıl önceki fethe, Sultan Alparslan'ın ordusuyla o meydanda bir araya gelirken ifade ettiği kararlılığa ve hedefe ulaşma azmine bağlılığını bugün yeniden ifade etmesini de ayrıca dikkate değer buluyorum" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bir basın mensubunun erken seçim tartışmalarını hatırlatarak miting takvimine ilişkin sorusu üzerine Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta Ankara'da, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt Meydanı'nda milletle beraber olduğunu hatırlattı ve bunların devam edeceğini söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz seçim varmış, yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan, Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir, onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var." değerlendirmesinde bulundu.

AKP'de 4 il başkanının değişimine ilişkin soruya Büyükgümüş, "Bunu kardeşlik çerçevesinde ve büyük bir öz güvenle yürüttüğümüz çalışmalar bunlar. Öyle diğerlerinde olduğu gibi kapının, pencerenin kırıldığı, döküldüğü, insanların birbirine hakaretler havada uçuştuğu filan böyle bir şey bizde asla olmaz" yanıtını verdi.

Olağan veya olağanüstü kongre çalışmalarına ilişkin bir soruyu ise Büyükgümüş, "Bizim açımızdan çalışmaların takvimi bellidir. Biz burada olağan bir çalışma dönemini her zaman yürütmüşüzdür. Ve yine öyle olacak. Zaman itibariyle baktığımızda da daha bu konuya aylar olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şu an gündemimizde böyle bir çalışma yok" diyerek yanıtladı.