AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı.

Burada, faizlerin düşürülmesine yönelik iş dünyasındaki beklentilere yanıt veren Şen, "Faizleri düşürme sürecindeyiz. Faizler de düşecek, enflasyon da düşecek. Onun bir hesabı kitabı var. Bir denge aralığı var. O denge aralığını kaçırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MASASINDAKİ ANKETİ PAYLAŞTI

Şen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "CHP anketlerde yüzde 40'ı buldu" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Sayın Özel, '29'da seni orada oturtmam' dedi. Ben de korktum. 29'la bir insan koltuğunda oturmayacaksa, Özgür Özel'in koltuğunu bir an önce terk etmesi lazım. Çünkü, onun partisi 28. Net söylüyorum, biz Kasım-Aralık itibarıyla birinci parti konumuna tekrar yükseldik, 36-37 aralığına oturduk. CHP 30’un altında" değerlendirmesini yaptı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE SORUŞTURMALAR

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin soruyu yanıtlayan Şen, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bu işin hiçbir yerinde olmadığımız gibi olmak da istemiyoruz. Bu devletin, yargının, emniyetin, istihbaratın ve ilgili kurumların yürüttüğü bir süreçtir. Bu bir hükümet operasyonu değil. Soruşturmayı yapan da biz değiliz, suçlayan da biz değiliz. Suçlayan da CHP'li. Soruşturan AK P değil. Bizim belediye başkanlarımız da zaman zaman yargılanmıştır. Ama biz onlara 'git aklan, öyle gel' deriz. Ortalığı yangın yerine çevirmeyiz."