Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın İYİ Parti’den ve milletvekilliğinden istifasının ardından TBMM’de süreç henüz tamamlanmadı.

21 Ekim’de Meclis kayıtlarına giren istifa dilekçesinin geçerli olduğu Başkanlık Divanı tarafından tespit edildi ancak aradan üç hafta geçmesine rağmen Genel Kurul’da oylama yapılmadı.

Fakıbaba, İYİ Parti üyesiyken 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, partisinin karşı çıktığı ve iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği açılım sürecine destek verdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba’dan hem parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa etmesini istemişti.

Dervişoğlu, Fakıbaba’nın 2022 yılında AKP’den ayrılırken milletvekilliğini de bıraktığını hatırlatmıştı.

Bu çağrının ardından Fakıbaba her iki görevinden de ayrıldığını açıklamış, milletvekilliğinden istifa dilekçesi aynı gün TBMM kayıtlarına girmişti.

AKP’YE DÖNÜŞ İDDİALARINA YANIT VERDİ

İstifasının ardından AKP’ye döneceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Fakıbaba, önceki gün iktidara yakın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada AKP ile herhangi bir temasının olmadığını söyledi.

Partideki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Fakıbaba, siyasi geleceğine Meclis’te yapılacak oylamanın ardından karar vereceğini ifade etti.

AKP’den teklif gelmesi ihtimaline ilişkin “Büyük bir sürpriz olur mu sizce?” yanıtını veren Fakıbaba, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Şanlıurfa’dan da siyasete devam etmesi yönünde talep aldığını dile getirdi.

MECLİS’TE İSTİFA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Cumhuriyet’in haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı, Fakıbaba’nın istifa dilekçesinin geçerli olduğunu tespit etti.

Ancak dilekçenin kayıtlara girmesinden bu yana üç hafta geçmesine rağmen Genel Kurul’da üyeliğin düşürülmesine ilişkin oylama yapılmadı.

Anayasa’nın 84. maddesine göre milletvekilinin istifasının ardından üyeliğinin düşmesi için önce TBMM Başkanlık Divanı’nın istifanın geçerliliğini tespit etmesi, ardından Genel Kurul’un karar vermesi gerekiyor.

İçtüzüğün 136. maddesi, Başkanlık Divanı’na istifa yazısının gerçekliğini inceleyip tespit etmesi için 7 gün süre tanıyor.

Divan’ın geçerlilik tespitinin ardından Genel Kurul, üyeliğin düşürülmesini görüşme açmadan oyluyor.

Ancak İçtüzük’te, dosyanın Divan aşamasından sonra kaç gün içinde Genel Kurul gündemine alınacağına veya oylanacağına ilişkin bir süre bulunmuyor.

Oylama yapılmaması ya da Genel Kurul’un üyeliğin düşürülmesini kabul etmemesi halinde Fakıbaba milletvekilliğini sürdürecek.

ÖDENEK VE YOLLUK HAKKI DEVAM EDİYOR

Milletvekilliği sıfatı henüz sona ermeyen Fakıbaba’nın ödenek ve yolluk hakkı ile danışman ve diğer milletvekili personelini görevlendirmeye ilişkin hakları da devam ediyor.

3671 sayılı yasaya göre milletvekillerinin ödenek ve yollukları, üyeliğin sona erdiği ayı izleyen aybaşından itibaren kesiliyor.

Genel Kurul’un kasım ayında üyeliğin düşürülmesine karar vermesi halinde Fakıbaba’nın ödenek ve yolluk hakkı 1 Aralık itibarıyla sona erecek.

KULİSLERDE ‘BİR OY’ HESABI

Meclis kulislerinde Fakıbaba’nın istifasının Genel Kurul gündemine hiç alınmayabileceği konuşuluyor.

Oylama yapılması halinde ise AKP’li milletvekillerinin “hayır” oyu kullanabileceği iddia ediliyor.

Bu değerlendirmeye gerekçe olarak Fakıbaba’nın olası bir anayasa değişikliği oylamasında verebileceği destek gösteriliyor.

Fakıbaba, ekim ayında yaptığı açıklamada, yeni anayasa için yapılacak olası bir oylamada olumlu oy kullanacağını söylemişti.

Kulislerde ayrıca milletvekilliğinin devam etmesinin Fakıbaba’nın AKP’ye milletvekili olarak geçişinin önünü açık tutacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Fakıbaba’ya Şanlıurfa’da belediye başkanlığı adaylığı için söz verildiği iddiası da Meclis kulislerinde dile getiriliyor.