AKP'den, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının fon skandalına karışmasıyla istifa etmesinin ardından ilk açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında "Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak yaklaşık dört ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği ve eşi İlyas Kaya’nın da 99 milyon 687 bin lira yatırdığı ve 826 milyon lira çektiği öne sürülmüştü.

Böylece çiftin toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 2 milyar 170 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilmiş ve bu iddialar AKP kanadından isimler de dahil olmak üzere kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya, iddiaların ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etmişti.

'HER TÜRLÜ YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDİLECEK'

AKP'li Çelik'in açıklaması şöyle: