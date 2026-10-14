Türkiye’nin gündemindeki “fon vurgununda” tüm ısrarlara rağmen isimler hâlâ açıklanmazken; iktidar partisi AKP’den “tazminat davası” hamlesi geldi.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan; gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ve BirGün TV ile YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

AYRINTILARI PAYLAŞTI

İnan, AKP Genel Sekreterliği’nin başlattığı hukuki süreçlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Manevi tazminat davalarının ayrıntılarını paylaşan İnan, hukuki süreçlerin farklı tarihlerde yapılan açıklama ve yayınlara dayandığını belirtti. Bu kapsamda, fon soruşturmasında tutuklanan Şaban Sevinç hakkında 28-30 Eylül ile 1-8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 26 Eylül, 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin liralık manevi tazminat talep edildi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Açılan davalarda talep edilen toplam manevi tazminat tutarı 1 milyon 600 bin liraya ulaştı.