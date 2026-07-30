Ahbap derneği adına toplanan milyarlarca liralık bağışı usulsüz kullandığı tespit edilen şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından çok sayıda ünlü, 'tanık' sıfatı altında ifadeye çağrıldı.





Geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan sanatçı Hayko Cepkin, Çağlayan Adliyesi'nin girişinde adliye muhabirleri ile polemik yaşadı. Cepkin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Herkes "ifade vereceksiniz" diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, "Bilginize danışacağız" dediler. Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.



Cepkin'in açıklamalarına AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt geldi.





"DUYGU TÜCCARI, ÜSLUP FUKARASI"



AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cepkin'i hedef alarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"2023 öncesi sahnede zıplayıp "bu son konserimiz" yalanıyla milletin duygusunu sömürüyordun. O günden sonra kaç konser verdin?