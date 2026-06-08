Karabük’ün Ovacık ilçesinde AKP’li bazı yöneticilerin yer aldığı köy odasındaki eğlence görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Rakı ve biranın yer aldığı içki masası, erkek köçek gösterisi ve gelişigüzel silah atmalar kamuoyunda tepki gördü. Görüntüler, sosyal medyada kısa süre yayınlandıktan sonra kaldırıldı.

Görüntülerde AKP Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tam ile bazı parti yöneticilerinin Beydili Köyü’ndeki köy odasında düzenlenen eğlencede yer aldığı görüldü. Görüntüde AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya’nın "Aman Genel Merkez duymasın" ifadesi de yer aldı.

Söz konusu görüntüler için 'Kabul edilmesi mümkün değildir' diyen AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Salt'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Ovacık ilçemizde gerçekleştirilen bir köy düğününde kaydedilen ve son günlerde bazı sosyal medya platformları ile basin-yayın organlarında yer alan görüntüler kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Söz konusu görüntüler, AK Parti'nin kurumsal kimliği, teşkilat disiplini ve temsil sorumluluğu çerçevesinde İl Başkanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilecek olup, görüntülerde yer alan teşkilat mensuplarımız hakkında gerekli disiplin süreci başkatılmıştır.

AK Parti olarak milletimizin değerlerini, toplumsal hassasiyetlerini ve kamu vicdanını her zaman öncelikli görmekteyiz. Bu anlayışa zarar verebilecek hiçbir tutum ve davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Konuya ilişkin süreç İl Başkanlığımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup, gerekli değerlendirmeler ilgili parti mekanizmaları içerisinde yürütülecektir.