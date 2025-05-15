İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda tutuklanıp görevinden alınan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmasının ardından AKP'den ihraç edilen Hüseyin Kocabıyık, “19 Mart'ta İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi kumpas düzenlendi. Bunun için de yargı aktif bir şekilde devreye sokuldu” ifadelerini kullandı.

AKP'den ihraç edilen Kocabıyık, katıldığı Halk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEN TAYYİP ERDOĞAN'IN MUHALİFİ DEĞİLİM Kİ!"

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi bir kumpas düzenlendiğini vurgulayan Kocabıyık, "Bunun için de yargı aktif bir şekilde devreye sokuldu. Aynı kumpas Recep Tayyip Erdoğan'a da düzenlenmişti. Ben bugün soruyorum. Adam üç kere seçim kazanmış. İstanbul'un belediye başkanı... Ben bunu yakıştıramadığım için itiraz ediyorum. Demokrasi mücadelesi vereceğim diye kaç davadan yargılandım bilmiyorum... O gün ne için itiraz ettiysem bugün de o yüzden itiraz ediyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın muhalifi değilim ki, ben AK Parti'nin de muhalifi değilim" ifadelerini kullandı.