Sabah saatlerinde yapılan ikinci dalga operasyonla toplamda 50 İBB üst düzey yöneticisiyle beraber İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alındı.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık yaşanan duruma karşı sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

"SİZDE HİÇ Mİ İNSANLIKTAN ESER KALMADI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocabıyık şunları söyledi:

''Yıllar önce bir terbiyesiz Tayyip Erdoğan’ın eşine bir laf etti diye adamı parçalayacaktık. Şimdi ne oluyor? küçücük çocukların önünde anaları babaları alınıp götürülüyor. Sizde hiç mi insanlıktan bir eser kalmadı? O çocuklar bu travmaları ömürleri boyunca taşıyacak. Murat Ongun’un karısına ve çocuklarına yapılan 28 Şubat’ta ne Tayyip Erdoğan’ın ne de herhangi bir muhafazakarın karısına çoluğuna çocuğuna yapıldı.

Ey zulmedenler, siz insanlığımızı, kültürümüzü, maneviyatımızı, irfanımızı, ihlasımızı ayakta tutan tüm sütunları bir bir kesiyorsunuz.

İnşallah bir çöküntünün altında kalmayız. Bu kadar kötülüğü tanıdığım insanlara yakıştıramıyorum hala. Onun için bu çok yanlış işlerden bir an önce vazgeçmelerini ümit ediyorum.''