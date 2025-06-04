Yılın ikinci yarısı yaklaşırken gözler asgari ücrete yapılması muhtemel ara zamma çevrilmişti. Geçim sıkıntısı her geçen gün artarken, Ankara kulislerinden gelen son bilgiler açlık sınırının altında yaşayan dar gelirliyi hayal kırıklığına uğrattı. İktidar cephesinden sızan bilgilere göre, mevcut ekonomik tabloda asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılması planlanmıyor.

Gazeteci Hilal Köylü'nün YouTube kanalında aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP yönetimi temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmasına sıcak bakmıyor. Kararın gerekçesi olarak ise mevcut ekonomik koşullar. Asgari ücrete yıl ortasında herhangi bir ara zam yapılmayacağı konuşuluyor.

Bu gelişme, yüksek enflasyon ve temel ihtiyaç maddelerine gelen sürekli zamlar nedeniyle geçim mücadelesi veren milyonlarca çalışanı derinden etkiledi. Ocak ayında yapılan zam kısa sürede erirken, temmuzda iyileştirme yapılacağı yönündeki beklentiler de boşa çıkmış oldu.

BAKAN IŞIKHAN'A GÖRE DAHA ERKEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücrete zam için henüz erken olduğunu söyleyerek beklentileri törpülemişti. Işıkhan, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" ifadelerini kullanmıştı.