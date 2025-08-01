Kayseri Üniversitesi, 5 dönem AKP’den Kayseri Milletvekiliği yapan ve şimdi AKP Genel Başkan Vekili görevinde bulunan Mustafa Elitaş’a “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” alanında Fahri Doktora unvanı verecek.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tören öncesi, AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından birçok partiliye katılımları için SMS yoluyla mesajlar gönderildi.

MUHTARLARA KATILIM ZORUNLULUĞU

AKP Kayseri İl Başkanlığı’nın mesaj ilettiği bir diğer kesim ise kentteki muhtarlar oldu. Katılımın zorunlu olduğu belirtilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Muhtarlarımız, Genel Başkan Vekilimiz Sn. Mustafa ELİTAŞ’a tevdi edilecek "Fahri Doktora" unvanı dolayısıyla, 01 Ağustos 2025 Cuma günü (yarın) saat 14.30’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi’nde tören düzenlenecektir. Katılım zorunludur.”

“SEHVEN YAPILAN BİR HATA”

Muhtarlara gönderilen mesajın ortaya çıkması ve tepkilerin artması üzerine AKP Kayseri İl Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü açıklama yaptı. Mesajın muhtarlara “sehven” gönderildiğini ifade eden Kürtüncü, şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa ELİTAŞ’a tevdi edilecek “Fahri Doktora” törenine ilişkin olarak yalnızca İl Yönetim Kurulu - Kadın Kolları Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hazırlanmış bilgilendirme mesajı, bilgi işlem biriminde sehven yapılan bir hata sonucu bazı muhtarlarımıza da iletilmiştir. Hata fark edilir edilmez müdahale edilmiş olsa da 714 muhtarımızdan 32'sine mesaj ulaşmıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki; bu programa muhtarlarımızın katılımına yönelik herhangi bir planlama, davet veya beklenti söz konusu değildir.AK Parti teşkilat içi iletişim disiplini gereği, muhtarlarımıza yalnızca milli-dini bayramlar ve özel günlerde mesaj gönderilmekte; organizasyon duyuruları, uygulama esaslarımız gereği bu kapsama dâhil edilmemektedir. Yanlış bilgilendirme, hedef grupların dışında kalan kişi veya kurumlara yönelik mesaj gönderimi ve kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek her türlü iletişim kazası; teşkilat disiplinimize ve kurumsal iletişim esaslarımıza açıkça aykırıdır. Bu tür hataların, partimizin ilke ve uygulama standartlarına zarar verdiği açıktır. Gerekli tedbirler gecikmeksizin alınmakta, sorumluluk zinciri içinde gereken uyarı ve düzenlemeler ivedilikle yapılmaktadır.”