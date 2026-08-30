AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım" ifadelerini kullandı.

Netanyahu yönetiminin tutumunu "insanlığa karşı suç" olarak niteleyen Çelik, açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI YALANLARLA HEDEF ALIYORLAR"

Çelik, Netanyahu ve yönetiminin sürekli olarak yalan ürettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Netanyahu soykırım örgütü, insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir 'yalan makinesi' olarak hareket etmektedir. Bu soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu durum, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.”

"SÖYLEMLERİ TERÖR PROPAGANDASINDAN İBARET"

Netanyahu hükümetinin açıklamalarının hiçbir geçerliliği olmadığını belirten Çelik, "Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, açıklamasını "İnsanlık ittifakının en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir" ifadeleriyle tamamladı.