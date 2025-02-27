AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakma çağrısıyla ilgili Ala, şu ifadeleri kullandı;

"ÇAĞRIYA ÖRGÜT UYACAK MI?"

Türkiye'nin beklediği terörün sonlandırılması, silahların gömülmesi ve örgütün feshedilmesi.

*Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?

*Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün; çağrıya kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor, çok önemli başarılar elde edildi.

*Türkiye terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdı. Mutlak bir içeride başarı sağlanmış durumda, terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız.