Operasyonların ardından Süleymancılar içerisinde hareketlilik yaşanırken, tarikat mensupları, Ankara'da bulunan Millet Parkı'nda toplandı. Toplanan grup namaz kılıp dua etti. Kalabalığın giderek artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri parkta ve parkın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Aynı meydanda bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AKP'nin 25. Yıl mitingi yapılmıştı.

Sözcü TV muhabiri Sercan İke, meydanda yaşananları Sözcü "Sabahın erken saatlerinde geldiler. Sadece Ankara'dan değil şehir dışından da destek vermek için gelenler oldu. Hemen karşı taraf emniyet müdürlüğü. Emniyetin içinde gözaltı devam ettiği için Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik. Gözaltılar devam ediyor... Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında bulunan Millet Bahçesi'nden tepkilerini gösterdi cemaate destek veren kişiler. Herhangi bir slogan atılmadı, sessiz bir yürüyüş oldu. Sessiz bir protesto olduğunu ifade edebiliriz" ifadeleriyle anlatmıştı.

ALİHAN KURİŞ TUTUKLANDI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 32’si tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.