AKP, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla hazırlanan özel logosunu paylaştı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25. yıl için tasarlanan yeni logoya yer verildi. AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, partinin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo kamuoyuna sunuldu. LOGODA SEMBOLLER YER ALDI Yeni logoda, 25 rakamının içerisine çeşitli figürler işlendi. Tasarımda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yüksek hızlı tren, yerli otomobil, savunma sanayisini simgeleyen araçlar ile sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını temsil eden semboller yer aldı. AKP 2001 YILINDA KURULDU Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Parti, kuruluşunun ardından katıldığı ilk genel seçim olan 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldi.

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