TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarına ziyaretini AKP Grubu ile sürdürdü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, izleme komisyonunun üye sayısı ve çalışma usulüne ilişkin görüşlerini Kurtulmuş'a ilettiklerini belirterek, "Üye sayısıyla ilgili biz fikirlerimizi beyan ettik, diğer gruplar da beyan edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için Meclis'te siyasi parti gruplarına ziyaretlerine devam ediyor. Kurtulmuş, DEM Parti Grubu'nun ardından AKP Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile AKP Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu karşıladı. Saat 14.20'de başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasının da sorulduğu Güler, "Ben yarın bir kanun teklifi vereceğim, orada detaylı açıklama yaparım" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, TBMM'nin 10 Ağustos'ta Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırdığını, kanunda Meclis uhdesinde bir izleme komisyonu kurulmasının da yer aldığını hatırlattı.

Güler, Kurtulmuş'un diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret ederek görüş ve önerilerini aldığını belirterek, "Kanunun ilgili maddesi gereğince izleme komisyonundaki gerek sayı gerekse çalışma usul ve esasları noktasında fikirlerimizi kendisiyle paylaştık. Kendisi de tüm bu ziyaretleri yaptıktan sonra görüşmelerin neticesinde kamuoyunu bilgilendirecektir" ifadesini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA GENİŞ ÇERÇEVEDE FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞIRIZ"

Komisyona ilişkin önerilerinin sorulması üzerine Güler, ziyaretin özel nitelikte olduğunu kaydederek, "Diğer parti gruplarında görüş ve öneriler ortaya çıkacaktır. Biz kendisiyle bu hususlarda fikirlerimizi paylaştık. Önümüzdeki günlerde daha geniş çerçevede fikirlerimizi paylaşırız. Bu şimdilik yeter" dedi.

Komisyonun özel bir adı olup olmayacağı sorusuna Güler, "İzleme komisyonunun adı da kanunla beraber yer alacaktır" yanıtını verdi.

Güler, komisyonun üye sayısına ilişkin de "Üye sayısıyla ilgili biz fikirlerimizi beyan ettik, diğer gruplar da beyan edecektir" ifadesini kullandı.