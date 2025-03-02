AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan AKP il başkanlığında partililerle bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SEÇİMLER KASIM 2027'DE

Seçimlerin 2027 yılının Kasım ayında yapılacağını belirten Yayman, şöyle konuştu:

Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız.

'ZELENSKİ'YE NELER YAPILDI GÖRDÜNÜZ'

İşte dün gördünüz Başkan Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasındaki konuşmayı, oradaki fotoğrafı hep beraber gördünüz. Allah’a hamdolsun ki bizim Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi. Bebek katili İsrail Devlet Başkanı’na karşı söylediği sözü hepimiz hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, İsrail Devlet Başkanı’na ‘One minute’ dedi ve ‘Sesiniz çok çıktığı için haklı olamazsınız.’