AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, DEM Parti'nin İmralı heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin konuştu. Ala, silah bırakma çağrısının yapılması için ortamın müsait olduğunu söyledi.

"İhtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim" diyen Ala, "Bu çalışmaların sonuç almasını arzu ediyoruz. Herkese düşen şey var burada. Yani herkes elinden geleni yapmalı. Herkes katkıda bulunmalı o zaman büyük bir ihtimalle sonuç alınabilir" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM İÇİN KONUŞTU

Ala, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Biz Türkiye'nin sorunlarını çözelim diye siyaset yapıyoruz" dedi.

Efkan Ala, AKP'ye yeni milletvekili katılımına ilişkin "Olabilir. Biz bir pazarlık içerisinde değiliz. Biz kurulduğu günden bugüne uyguladığı projelerle, yaptığı yatırımlarla, koyduğu vizyonla, hedeflerle Türkiye'yi yönetmeye çalışan büyük bir partiyiz ve güçlü bir kadroyuz. Buraya katkıda bulunmak isteyen, Türkiye'ye katkıda bulunuyor. Onu görenler de elbette 'AK Parti ile birlikte, AK Parti'nin içerisinde siyaset yapayım' diye tercihte bulunuyorlar" diye yanıtladı.