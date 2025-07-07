AKP'nin Kocaeli İl Başkanlığı tarafından partililere gönderilen bir memnuniyet anketi, CHP'li belediyelere yönelik son dönemdeki operasyonları ve tutuklamaları sorgulayan sorularıyla tepki topladı. Anketteki soru, CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmalarını doğru bulup bulmadıklarının sorulması, siyasi ve hukuki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Tepkiler, anketin siyasi bir mühendislik amacı güttüğünü ve halkın iradesinin yok sayılmaya çalışıldığını belirten açıklamalarla büyüdü.

BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLANMASI SORULDU

Kocaeli AKP İl Başkanlığı tarafından üyelere gönderilen memnuniyet anketi, özellikle CHP'li belediyelere yönelik son zamanlardaki operasyonlara odaklanan bir soruyla dikkat çekti. Anketin içeriğinde, "Muhalefet partisi üyelerinin ihbar ve şikayetleriyle başlayan belediyelere yönelik, hırsızlık, irtikap davaları ve ilgili başkanların tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yer aldı.

CHP ANKETE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Özlem Ünal, anketin amacının, hükümetin yürüttüğü operasyonları meşrulaştırmak ve halkı yanıltmak olduğunu savundu. Ünal şu ifadeleri kullandı;

“AKP’nin, CHP’li belediyelere yönelik son dönemde yürüttüğü siyasi operasyonlar, sadece hukukun değil, halkın iradesinin de açıkça gaspıdır. Kocaeli AKP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve parti üyelerine yöneltilen “anket” adı altındaki sorular, bu siyasi kumpaslara bir “meşruiyet zemini” oluşturma çabasından ibarettir. Belediye başkanlarımızı hedef alan yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet suçlamaları; hukuki bir sürecin değil, tamamen siyasi bir mühendisliğin parçasıdır. Henüz somut bir delil dahi ortada yokken, CHP’li belediye başkanlarının tutuklanması yönünde kamuoyu oluşturulmak istenmektedir. Bu soruları sorarak halkın aklıyla alay ediyorsunuz! Bu bir adalet arayışı değil, halkın oylarıyla seçilmiş yöneticilere karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Şunu açıkça ifade ediyoruz: Hiçbir anket, halkın iradesini gaspetmenizi meşrulaştıramaz. Hiçbir kumpas, bu halkın vicdanında karşılık bulamaz. Adaleti ayaklar altına alarak yürüttüğünüz bu çürümüş siyaset, sizi er ya da geç tarihin karanlık sayfalarına gömecektir. Kendi parti üyelerinizin dahi içine sindiremediği bu adaletsizlik tiyatrosu, sadece sizi değil, devleti de yıpratmaktadır. Biz halkız, biz buradayız ve irademize sahip çıkıyoruz. Bu halk sizi affetmeyecek.”