Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ın koyun sürüsüyle çekilen fotoğrafını, “Muş Alparslan Üniversitemizin sürüsü sabah mesaisinde. Bugünü gösterene şükür” ifadeleriyle paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

AKP çevrelerinden de eleştirilerin gelmesinin ardından açıklama yapan Alican, fotoğrafta yer alan koyunların üniversitenin yürüttüğü melezleme projesi kapsamında geliştirildiğini belirtti.

ÜÇ FARKLI KOYUN IRKI MELEZLENDİ

Eleştirilerin ardından projenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapan Alican, Muş Alparslan Üniversitesi’nin hayvancılık alanında pilot devlet üniversitesi olarak belirlendiğini ifade etti.

Fotoğraftaki sürünün bilimsel bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Alican, şu ifadeleri kullandı:

-Hayvancılık Alanında Pilot Devlet Üniversitesi olan Muş Alparslan Üniversitemizin Hayvancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, üç farklı koyun ırkının melezlenmesi sonucunda bölgeye özgü yeni bir koyun ırkı üretme projesi yürütülmektedir.

-Projenin sonuna gelinmiştir ve fotoğraftaki sürü, söz konusu projenin ürünü olan koyunlardan oluşmaktadır.”

Alican, üniversitenin pilot olarak belirlendiği alandaki bilimsel çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü savundu.

Tekerek ise rektörün açıklamasında sözünü ettiği araştırma merkezinin internet sayfasının hata verdiğini ve projeye ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşılamadığını belirtti.