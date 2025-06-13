Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Yaklaşık 8 yıldır bu görevi sürdüren Dr. Serhat Korkmaz’ın görev süresinin sona ermesinin ardından, müdürlük koltuğuna Dr. Hakkı Öztürk atandı.

AKP’DEN MİLLETVEİKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Dr. Hakkı Öztürk, 2023 genel seçimlerinde AKP’nin Afyonkarahisar 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

AKP’NİN TÜM ORGANİZYONLARINA KATILMIŞ

Öte yandan Öztürk’ün AKP’nin hemen hemen bütün organizasyonlarına katıldığı ve bunları da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

İLK TEBRİK AKP’Lİ VEKİLDEN

AKP’li Sağlık Müdürü Öztürk’e ilk tebrik mesajı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’dan geldi. Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne Sağlık Bakanlığında uzun süre genel müdür, Aile Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak hizmet veren yol ve dava arkadaşımız Dr. Hakkı Öztürk bey bugün itibariyle atanmıştır. Kendisine Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum… 8 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak Kadim Şehrimize hizmet veren çok kıymetli arkadaşımız kardeşimiz Doç.Dr. Serhat Korkmaz’a da özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Serhat beyin bilgi, birikim ve tecrübelerinden AFSÜ Hastanesi ve Tıp Fakültesinde yararlanmaya devam edeceğiz inşallah…” ifadelerine yer verdi.

GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ’NE DE İLAHİYAT MEZUNU MÜDÜR

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de görev değişimi yaşandı. Kentte İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun yerine yeni İl Müdürü olarak Nedim Aslan atandı. Aslan’ın Sakarya Üniversitesi İlahiyat mezunu olduğu ortaya çıktı.