Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan ile Beştepe'de görüşmesinin ardından CHP'den istifa edeceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Tarafların ardından bir açıklama da AKP kanadından geldi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yavaş'ın Erdoğan gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

'YATIRIMLAR ELE ALINDI'

Çelik, Yavaş'ın Ahlat dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirterek görüşmede Ankara'nın sorunları ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırımların ele alındığını ifade etti.

'SON DERECE DOĞAL BİR GÖRÜŞME'

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişlerdir. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir."

Çelik, Erdoğan'ın parti ayrımı gözetmeksizin belediye başkanlarına randevu verdiğini de sözlerine ekledi.