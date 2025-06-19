AKP’nin zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açabileceği gerekçesiyle yoğun tepki çeken yeni yasa teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
TBMM’nin en dar komisyon salonunda yapılan toplantıya çevre örgütleriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri alınmayınca AKP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı.
Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, kapının girişinde birbirlerinin üzerine yürüyüp itişti.
Komisyonun CHP Sözcüsü Ednan Arslan ve CHP Milletvekili Şeref Arpacı, zeytin temsilcileriyle çevrecileri salona alabilmek için büyük mücadele verdi.
Ancak AKP’li milletvekilleri kapıda görevlilere destek verip CHP’li vekillere fiziki müdahalede bulununca ortam gerildi.
Salon kapısında yaşanan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Salon içerisinde bulunan muhalefet milletvekilleri masaya vurarak olaylara tepki gösterdi.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na maden şirketinin gönderdiği temsilciler alınmasına rağmen köylüler, çiftçiler, üreticiler alınmadı.
Duruma tepki gösteren İkizköylüler TBMM'de oturma eylemine başladı.