CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir helikopterin 510 bin TL+KDV'ye ihale edildiğini aktardı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti’den dev kampanya! Araba fiyatına helikopter! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki kayıp helikopterin izini bulduk. İBB’nin, 6 Aralık 2017 tarihinde, Bell 206 Jet Ranger marka helikopteri kelepir bir fiyata sattığını tespit ettik. Helikopterin satış fiyatı: 510 bin TL+KDV. Güya ihalesi yapılmış helikopterin, bu satışında büyük bir gariplik var. Helikopter adeta araba fiyatına satılmış! Pes!" ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz, geçen günlerde İBB AKP döneminde aldığı bir helikopterin kayıp olduğunu iddia etti. Yavuzyılmaz ayrıca, AKP döneminde 2012 yılında 590 bin dolara alınan başka bir helikopterin 601 bin 800 liraya satıldığını öne sürdü.