İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında yapılan dördüncü operasyonda tutuklanan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un sorgulamasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Kurt’a hem emniyet aşamasında hem de savcılık sorgusunda tanık ifadeleri sorulurken, özellikle kullandığı araç, üzerine kayıtlı taşınmazlar sorgulandı.

Suçlama konusu: araç tahsisi

Kurt’un kullandığı aracın fotoğrafları sorgu tutanaklarında yer alırken, bu aracı nasıl elde ettiği, hangi ihale sonucu verildiği sorgulandı. Kurt, kullandığı aracın nereden tahsis edildiğini ve işlemi ifadesinde şöyle anlattı:

“MESA ASL isimli firma KİPTAŞ kurumunun Beşiktaş Karanfilköy’de bulunan kentsel dönüşüm projesinin yüklenicisidir. KİPTAŞ tüm yüklenici firmalarla sözleşmeler kapsamında, sözleşmenin büyüklüğüne göre araç adedi belirleyerek araç tahsisi alır. Tüm yöneticilerimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu şekilde araç kullanmaktadır. Bu araç da bu kapsamda alınmış ve tarafıma tahsis edilmiş bir araçtır.”

Savcılık sorgusunda KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un avukatı Mehmet Zengin de en çok irdelenen bu konuyla ilgili ihalenin hem idari ve teknik şartnamesini hakimliğe ibraz etti. Şartnamenin bir maddesinde açıkça araç tahsisiyle ilgili ibarenin yer aldığını, bunun rutin ve hukuka uygun bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Sözcü’nün ulaştığı bilgi ve dosyalara göre ihalelerde bu uygulama rutin bir uygulama olarak kabul ediliyor. Ulaştığımız bir belgeye göre dönemlik araç tahsisleri bu yolla daha önce de yapıldı.

AKP döneminde de aynısı yapıldı

KİPTAŞ’tan örnek vermek gerekirse, CHP’den önceki dönemde AKP döneminde 5. Levent projesi için bir ihale düzenlendi. 22 Ekim 2013 tarihinde yapılan teknik şartnamesinde yine aynı şekilde, AKP döneminde de araç tahsisi yapıldığı kanıtlandı.

Şartnamenin 9. maddesinde yer alan araç tahsisiyle ilgili kanıt hakimliğe de sunuldu. Üstelik aynı şekil ve aynı tipolojideki araçlar AKP döneminde de KİPTAŞ’a tahsis edilmişti.

Dolandırıcılıktan soruşturulan kişilerin ifadeleri, delil kabul edildi

Kurt ayrıca kendisi aleyhinde ifade veren tanıklar hakkında daha önce şikayetçi olduğunu, bu konuda çok sayıda soruşturma olduğunu dile getirdi. Kurt hakkında ifade veren emlakçılar Müge Deliller ve Ulaş Yılmaz’ın da olduğu isimler hakkında hem Bakırköy hem de Küçükçekmece de 6 soruşturma var. KİPTAŞ da bu kişiler hakkında 2024 yılında suç duyurusunda bulunmuş fakat bu soruşturmada ifadeleri Kurt’a suçlama olarak yöneltildi.

Özellikle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/71610 sayılı soruşturmasında G.S. adlı bir vatandaş dilekçe vermişti. Bu kişi, Müge Deliller ve Yıldırım Deliller gibi şahısların saadet zinciri kurarak vatandaşları dolandırdığını anlattı. Fakat adli makamlar, KİPTAŞ ve Ali Kurt’un suç duyuruları yerine gayrimenkul dolandırıcılığında ismi geçen bu kişilerin ifadelerine itibar etti. Bu suçlamalarla Kurt tutuklandı.