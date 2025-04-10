İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP dönemindeki usulsüzlük dosyaları yeniden açıldı. İBB’nin 1550 personelinin gruplar halinde Bolu Abant ve Karacasu’da 5 yıldızlı otellerde konaklayıp “Çevre Gezisi” yaptığı organizasyon için 996 bin 840 TL’lik sözleşme imzalandı ancak şirkete ilave olarak 370 bin 866 TL fazla ödeme yapıldı. Gezi organizasyonunun verildiği şirketin ortaklarından biri de AKP milletvekili adayı Nadir Uzun çıktı.

Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan incelemede 2016’daki gezi skandalı patlak verdi. İBB personeline “Yerel Yönetimlerde İnovatif Yaklaşımlar” konulu eğitim programı düzenlendi ve “Stil Tatil Danışmanlığı” şirketi ile 996 bin 840 TL’lik, dönemin döviz kuru ile 354 bin 747 dolarlık sözleşme yapıldı.

5 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Ancak İBB müfettişleri, belirlenen tutardan 370 bin 866 TL fazla ödeme yapılarak, kamu zararına yol açıldığını tespit etti. 131 bin 981 dolar ek ödeme yapıldı. Güncel kurla 5 milyon TL’lik kamu zararı oluştu.